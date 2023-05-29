Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским и анонсировал фильм об Иисусе

Легендарный режиссёр Мартин Скорсезе во время своего путешествия по Италии посетил Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском.

Во время совместной пресс-конференции постановщик объявил, что намерен снять фильм о жизни Иисуса Христа.

Я ответил на обращение Папы к представителям творческих профессий единственным известным мне способом — я придумал и написал сценарий для фильма об Иисусе. Теперь собираюсь начать его снимать.

Скорсезе также добавил, что эта лента может стать его следующим фильмом. Других деталей о картине режиссёр не сообщил.

Недавно Мартин Скорсезе объяснил журналистам, что продолжает работать в киноиндустрии даже в 80 лет, поскольку ему «просто больше нечем заняться». При этом мэтр с сожалением отмечает, что у него осталось не так много времени на реализацию своих идей.