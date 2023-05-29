Ремейк с проблемами игр 1990-х — появились первые обзоры новой версии System Shock

За день до релиза новой версии культовой игры System Shock 1994 года ведущие игровые издания опубликовали свои обзоры на разработку Nightdive Studios. Средняя оценка на сервисе Metacritic составила 73 балла из 100.

По большей части журналисты признают, что была проделана хорошая работа, и называют ремейк достойным. В то же время некоторые жалуются, что он мог быть более удачным — из-за некоторых фишек, присущих игропрому 1990-х годов, релиз некоторым показался недостаточно современным.

В числе прочего рецензенты отмечают не самую лучшую графику, высокую сложность и порог вхождения, требующий определённых знаний о жанре и видеоиграх прошлого в целом.

Фото: Metacritic

Оценки игровых изданий:

PC Gamer — 80/100;

The Gamer — 80/100;

PCGamesN — 70/100;

VG247 — 70/100;

GamesRadar+ — 60/100;

Checkpoint Gaming — 55/100.

Так, портал The Gamer отмечает, что задача обновить настолько старую игру была очень трудной, но авторам по большей части удалось справиться без потери атмосферы первоисточника.

System Shock удалось остаться верной оригиналу, в то же время проект является современной игрой, выпущенной в 2023 году — это впечатляет. Да, слабый искусственный интеллект может разочаровать, но эта игра — лучший способ прямо сейчас испытать одну из самых важных игр в жанре за всю историю.

Выставивший пока самую низкую оценку (55 из 100) обозреватель Checkpoint Gaming отмечает, что взгляд на игру будет определяться любовью к оригиналу.

Понравится ли вам эта странная игра? Во многом это будет зависеть от уровня вашей ностальгии по той эпохе игр. Несмотря на значительные обновления, всё ещё заметно, что это игра из 1990-х. Если вас не останавливают порой убийственный уровень сложности и минимальное «ведение игрока за руку», System Shock может показать вам важную часть истории видеоигр.

Ремейк System Shock выйдет 30 мая на ПК, чуть позже — на консолях.