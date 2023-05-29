NVIDIA представила технологию для общения с NPC голосом — они будут отвечать с помощью ИИ

Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг во время конференции Computex 2023 представил адаптированную языковую модель ACE специально для видеоигр.
Ожидается, что набор инструментов позволит разработчикам разнообразить общение геймеров с неигровыми персонажами. Например, они смогут использовать микрофон вместо чата или колеса диалогов, а NPC научатся реагировать на голос.
Для ответа пользователю персонажи будут применять искусственный интеллект. Ожидается, что это позволит улучшить качество диалогов, поскольку у каждого NPC будет свой характер, а не просто список скриптованных ответов. ACE также позволит улучшить лицевые анимации.
Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA Game Developer. Права на видео принадлежат NVIDIA.
Сегодня, 29 мая, NVIDIA также представила Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2) — улучшенную версию технологии, которая позволяет повысить чёткость картинки в играх с большим количеством резких движений.
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