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От Джека Воробья до Шрека и Гендальфа — селфи со съёмок популярных фильмов от нейросети

Нейросеть Midjourney показала, как могли бы выглядеть селфи-фотографии со съёмок культовых фильмов. Результат работы опубликован в сообществе MovieBlog.

Искусственный интеллект дал смартфон в руки самым известным персонажам современного кино — магу Гендальфу, пирату Джеку Воробью, молодому волшебнику Гарри Поттеру и другим. Антураж на заднем фоне также соответствует атмосфере оригинальных картин.

Фото: MovieBlog

Фото: Movieblog

Фото: Movieblog

Фото: Movieblog

Фото: Movieblog

Фото: Movieblog

Фото: Movieblog

Фото: Movieblog

Фото: Movieblog

Ранее один из художников использовал нейтросеть Stable Diffusion, чтобы показать различных персонажей из игр, сериалов и даже реальных людей в стиле артов по GTA. В их числе оказались Уолтер Уайт, ведьмак Геральт, Эмилия Кларк, Лионель Месси и многие другие.

Материалы по теме Нейросеть показала героев из игр, сериалов и реальных людей в стиле GTA

С конца марта авторы Midjourney сделали доступ к нейросети платным, поскольку её стали использовать для распространения дезинформации.