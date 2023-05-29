От Джека Воробья до Шрека и Гендальфа — селфи со съёмок популярных фильмов от нейросети

Нейросеть Midjourney показала, как могли бы выглядеть селфи-фотографии со съёмок культовых фильмов. Результат работы опубликован в сообществе MovieBlog.
Искусственный интеллект дал смартфон в руки самым известным персонажам современного кино — магу Гендальфу, пирату Джеку Воробью, молодому волшебнику Гарри Поттеру и другим. Антураж на заднем фоне также соответствует атмосфере оригинальных картин.
Фото: MovieBlog
Фото: Movieblog
Фото: Movieblog
Фото: Movieblog
Фото: Movieblog
Фото: Movieblog
Фото: Movieblog
Фото: Movieblog
Фото: Movieblog
Ранее один из художников использовал нейтросеть Stable Diffusion, чтобы показать различных персонажей из игр, сериалов и даже реальных людей в стиле артов по GTA. В их числе оказались Уолтер Уайт, ведьмак Геральт, Эмилия Кларк, Лионель Месси и многие другие.
С конца марта авторы Midjourney сделали доступ к нейросети платным, поскольку её стали использовать для распространения дезинформации.
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