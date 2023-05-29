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Продажи «Ведьмака 3» превысили 50 млн копий

Продажи «Ведьмака 3» превысили 50 млн копий
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Студия CD Projekt RED сообщила, что количество проданных копий игры The Witcher 3 превысило отметку в 50 миллионов.

Судя по всему, при подсчётах учитывали копии «Ведьмака 3» на всех устройствах, включая консоли PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Фото: CD Projekt RED

Примечательно, что в 2020 году суммарные продажи достигали лишь 28 млн копий, а в апреле 2022 года — около 40 млн копий. Вероятно, на рост популярности игры повлияли выход ремастер-версии «Дикой охоты» и сериала по «Ведьмаку» от Netflix.

Пару дней назад стало известно, что авторы сериала уже планируют съёмки пятого сезона The Witcher; об этом сообщила кастинг-директор проекта Софи Холланд. Между тем премьера третьего сезона состоится уже совсем скоро — 29 июня.

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