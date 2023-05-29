«Вопросы игроков» авторам Diablo 4 оказались фейком — их подделали специально для видео

Известный стример Кевин Quin69 Кроуфорд смог разоблачить разработчиков из Blizzard, которые поучаствовали в записи видео с ответами на вопросы о предстоящей игре Diablo 4.

Вопросы изначально показались некоторым странными: многие хвалили Blizzard и были чересчур мягкими в формулировках.

Катсцены в Diablo IV просто великолепны! Подскажите, насколько важно было добиться такого высокого качества роликов?

Авторы ролика с канала Future Games Show отмечали, что опросили реальных игроков в «Твиттере», Discord и Reddit. Однако при проверке оказалось, что авторы этих вопросов — фейковые аккаунты, под которыми скрывались редакторы FGS. Другие посты и вовсе найти не удалось.

Видео доступно на YouTube-канале Quin69. Права на видео принадлежат Quin69.

На данный момент ни Blizzard, ни Future Games Show не прокомментировали это. Некоторые пользователи также выразили уверенность, что разработчики Diablo 4 могли не знать о том, что эти вопросы фейковые, и вся ответственность лежит на авторах видео.