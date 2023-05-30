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Мужчина с ножом ворвался на территорию дома Бенедикта Камбербэтча и угрожал актёру

Мужчина с ножом ворвался на территорию дома Бенедикта Камбербэтча и угрожал актёру
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По информации газеты Daily Mail, на территорию дома известного актёра Бенедикта Камбербэтча проник 35-летний мужчина с ножом и угрожал Камбербэтчу. В этот момент актёр со своей женой и детьми находились в самом доме.

Отмечается, что злоумышленником оказался бывший шеф-повар Джек Бисселл. Он пробрался на территорию участка актёра через ворота, уничтожил одно растение и сломал домофон. Также он выкрикнул одну фразу.

Я знаю, что вы переехали сюда, я надеюсь, что всё сгорит дотла.

В сам дом Бисселл не проник и быстро скрылся до прибытия полиции. Его удалось вычислить по оставленным ДНК-уликам, которые он оставил на домофоне. Как отметили в газете, мужчину арестовали, оштрафовали и запретили на три года приближаться к семье актёра.

По информации Daily Mail, вся семья в этот момент находилась в ужасе, а после инцидента провела много бессонных ночей, боясь повторения подобного.

Жаль, ни в одном из шоу не снимался Бенедикт
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