«Джон Уик 4» официально выйдет в онлайне в России

«Джон Уик 4» вышел в онлайне ещё 23 мая на различных западных онлайн-кинотеатрах, однако официального цифрового релиза в России не состоялось. Это скоро изменится, поскольку боевик выйдет на «Кинопоиске». Об этом заявили представители сайта.
Отмечается, что доступ к фильму получат все подписчики «Яндекс Плюс». Это случится в ближайшее время, но точная дата появления боевика в сервисе пока что не называется.
Фото: Кинопоиск
«Джон Уик 4» — четвёртая часть известной франшизы про наёмного убийцу Джона Уика, которого сыграл Киану Ривз. Новая часть рассказывает о том, как отошедший от дел Уик бросает вызов новым соперникам в лице преступных кланов.
Ранее «Джон Уик 4» официально вышел в кинотеатрах России. Лента собрала отличные отзывы от критиков и зрителей.
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