«Операция по спасению 3» с Крисом Хемсвортом уже в разработке

Постановщик Сэм Харгрейв, снявший первые две части боевика «Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом в главной роли, рассказал, что уже начал работать над триквелом.

Как отметил Харгрейв, появление третьей части целиком зависит от аудитории и от того, как будет принят сиквел. Несмотря на то, что триквел ещё не подтверждён, Сэм уже начал над ним работать.

Мы вроде как ждём, чтобы увидеть реакцию на второй фильм. В разработке, кстати, уже находится сюжет для третьего фильма. О чём он будет, сказать не могу, но я верю, что Тайлера Рейка ждёт ещё одно приключение.

Крис Хемсворт, исполнитель главной роли, готов ещё раз сыграть персонажа для триквела.

События «Операции по спасению 2» развернутся вокруг нелегального наёмника Тайлера Рейка, которому поручают ещё одно смертельное задание: он должен спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы.

Премьера фильма состоится 16 июня эксклюзивно на Netflix.