«Абсолютный шедевр»: критики в восторге от файтинга Street Fighter 6
Поделиться
Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров файтинга Street Fighter 6. Критики приняли проект очень положительно, отмечая в основном лишь положительные стороны.
На сайте OpenCritic у файтинга 91 балл из 100. На Metacritic рейтинг тоже высокий: у ПК-версии набралось 93 балла из 100, а у версии для PS5 — 92 балла из 100.
Оценки от журналистов
- TheSixthAxis — 10/10
- Gaming Nexus — 10/10
- VGC — 10/10
- IGN — 9/10
- GameSpot — 9/10
- Push Square — 9/10
Фото: Metacritic
Фото: Open Critic
По мнению журналистов, у Capcom получился эталонный файтинг, который понравится как ветеранам серии, так и новичкам. Хвалят графику, боевые приёмы, анимацию и многое другое. Среди минусов выделили, что большую часть ростера героев составляют знакомые лица. Также под критику попала монетизация.
Фрагменты из обзоров
Street Fighter 6 — абсолютно шедевральный сиквел. Capcom создала боевую систему, обладающую всей тактической глубиной, которую ожидают профессиональные игроки, и в то же время компания смогла сделать её довольно простой для восприятия новичками.
Незначительные технические проблемы и сомнительная монетизация портят одним из лучших файтингов, которые мы видели за последнее десятилетие.
Street Fighter 6 — это глубокий, сложный и доставляющий удовольствие файтинг, изобилующий новыми забавными персонажами и отличным многопользовательским режимом. К сожалению, всё это сочетается с поистине ужасным одиночным режимом, которая считается одной из самых неприятных вещей, выпущенных Capcom за последние годы.
Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
Capcom для рекламы пригласила известного рэпера
Комментарии
- 30 мая 2023
-
11:48
-
11:14
-
10:45
-
10:07
-
09:43
-
08:54
-
08:38
- 29 мая 2023
-
20:27
-
19:58
-
19:26
-
18:49
-
18:22
-
17:47
-
17:26
-
16:56
-
16:23
-
15:50
-
15:26
-
14:58
-
14:33
-
14:26
-
14:10
-
13:51
-
13:22
-
12:51
-
12:25
-
11:55
-
11:45
-
11:18
-
10:51
-
10:10
-
09:44
-
09:05
-
08:31
- 28 мая 2023
-
23:23
Партнерский контент