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«Абсолютный шедевр»: критики в восторге от файтинга Street Fighter 6

«Абсолютный шедевр»: критики в восторге от файтинга Street Fighter 6
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Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров файтинга Street Fighter 6. Критики приняли проект очень положительно, отмечая в основном лишь положительные стороны.

На сайте OpenCritic у файтинга 91 балл из 100. На Metacritic рейтинг тоже высокий: у ПК-версии набралось 93 балла из 100, а у версии для PS5 — 92 балла из 100.

Оценки от журналистов

  • TheSixthAxis — 10/10
  • Gaming Nexus — 10/10
  • VGC — 10/10
  • IGN — 9/10
  • GameSpot — 9/10
  • Push Square — 9/10

Фото: Metacritic

Фото: Open Critic

По мнению журналистов, у Capcom получился эталонный файтинг, который понравится как ветеранам серии, так и новичкам. Хвалят графику, боевые приёмы, анимацию и многое другое. Среди минусов выделили, что большую часть ростера героев составляют знакомые лица. Также под критику попала монетизация.

Фрагменты из обзоров

Street Fighter 6 — абсолютно шедевральный сиквел. Capcom создала боевую систему, обладающую всей тактической глубиной, которую ожидают профессиональные игроки, и в то же время компания смогла сделать её довольно простой для восприятия новичками.
Незначительные технические проблемы и сомнительная монетизация портят одним из лучших файтингов, которые мы видели за последнее десятилетие.
Street Fighter 6 — это глубокий, сложный и доставляющий удовольствие файтинг, изобилующий новыми забавными персонажами и отличным многопользовательским режимом. К сожалению, всё это сочетается с поистине ужасным одиночным режимом, которая считается одной из самых неприятных вещей, выпущенных Capcom за последние годы.

Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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