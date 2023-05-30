«Абсолютный шедевр»: критики в восторге от файтинга Street Fighter 6

Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров файтинга Street Fighter 6. Критики приняли проект очень положительно, отмечая в основном лишь положительные стороны.

На сайте OpenCritic у файтинга 91 балл из 100. На Metacritic рейтинг тоже высокий: у ПК-версии набралось 93 балла из 100, а у версии для PS5 — 92 балла из 100.

Оценки от журналистов

TheSixthAxis — 10/10

Gaming Nexus — 10/10

VGC — 10/10

IGN — 9/10

GameSpot — 9/10

Push Square — 9/10

Фото: Metacritic

Фото: Open Critic

По мнению журналистов, у Capcom получился эталонный файтинг, который понравится как ветеранам серии, так и новичкам. Хвалят графику, боевые приёмы, анимацию и многое другое. Среди минусов выделили, что большую часть ростера героев составляют знакомые лица. Также под критику попала монетизация.

Фрагменты из обзоров

Street Fighter 6 — абсолютно шедевральный сиквел. Capcom создала боевую систему, обладающую всей тактической глубиной, которую ожидают профессиональные игроки, и в то же время компания смогла сделать её довольно простой для восприятия новичками.

Незначительные технические проблемы и сомнительная монетизация портят одним из лучших файтингов, которые мы видели за последнее десятилетие.

Street Fighter 6 — это глубокий, сложный и доставляющий удовольствие файтинг, изобилующий новыми забавными персонажами и отличным многопользовательским режимом. К сожалению, всё это сочетается с поистине ужасным одиночным режимом, которая считается одной из самых неприятных вещей, выпущенных Capcom за последние годы.

Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.