«Твиттер» могут полностью заблокировать в Европе из-за фейков

25 августа на территории Евросоюза вступит в силу «Закон о цифровых услугах», который станет обязательным для исполнения всеми компаниями, работающими на местном рынке. Он обязывает их бороться с дезинформацией и фейковыми новостями на своих платформах.

Министр цифровых технологий Франции Жан-Ноэль Барро обратил внимание, что «Твиттер» под руководством Илона Маска отказался следовать «Добровольному своду правил» — сборнику рекомендательных норм, который совсем скоро станет обязательным. Чиновник заявил, что если администрация соцсети не станет исполнять новый закон, то платформу полностью заблокируют на территории Евросоюза.

Ранее Илон Маск утверждал, что приобрёл «Твиттер» в том числе для того, чтобы бороться с фейковыми новостями и обеспечить настоящую свободу слова на платформе. Миллиардер пока не комментировал слова министра цифровых технологий Франции, однако вряд ли даже самый богатый человек на планете вряд ли решит пойти против почти всей Европы.