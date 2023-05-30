Сборы российских фильмов в 2023 году превысили годовые показатели за последние восемь лет
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Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что сборы кинопроката в России с начала 2023 года составили 21,2 млрд рублей. Это примерно 57% от сборов за весь 2022 год в стране.
При этом на долю российских фильмов за неполные пять месяцев 2023 года приходится 16,7 млрд рублей. Это уже больше, чем сборы отечественных картин за последние восемь лет. Наибольший вклад в кассовые сборы внесли фильмы «Чебурашка» (6,78 млрд рублей) и «Вызов» (1,6 млрд рублей) — дистрибьютором обеих картин выступила компания «Централ Партнершип».
Всего в производстве у киностудии сейчас находится 40 лент. В этом году на большие экраны от компании «Централ Партнершип» выйдут также «Повелитель ветра», «Императрицы» и «Холоп-2».
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