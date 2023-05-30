Adobe бесплатно продлевает лицензии на Photoshop и другие программы пользователям РФ

Американский разработчик программного обеспечения для работы с графикой и видео Adobe бесплатно в автоматическом режиме продлевает лицензии пользователям в РФ в связи со сложностями оплаты с российских банковских карт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, которым удалось продлить лицензии без оплаты.
Как рассказал сотрудник одной из российских IT-компаний, бесплатное продление, возможно, представляется для сохранения лояльности и поддержания своих пользователей в сложный период как подарок тем заказчикам, которые в текущей ситуации не могут воспользоваться картой для оплаты за границей.
Сотрудник другой российской IT-компании отметил, что функция автоматического продления подписки стала возможна полгода назад. При этом речь идёт только об автоматическом продлении подписки на те продукты, которые уже есть у индивидуальных пользователей — купить что-то новое не получится.
Adobe прекратила продажи своих продуктов в России в марте 2022 года. После этого в стране стало невозможно купить подписки на программы Photoshop, After Effects, Premiere и на другие очень популярные приложения компании. Спустя месяц Adobe разрешила продлевать лицензии своих продуктов клиентам из РФ, которые ранее уже приобрели лицензии. Временно ограничены только новые закупки и расширение действующих контрактов.
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