В Госдуме предложили выпускать видеоигры в России как фильмы в кинотеатрах

Заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в ходе пленарного заседания предложила приравнять распространение видеоигр к фильмам. Её слова передаёт РИА Новости.
Депутат видит решение в выдаче прокатных удостоверений перед релизом игр — такие документы от Министерства культуры должны получать фильмы перед показом в российских кинотеатрах.
Для распространения на территории России играм, как и кино, нужно выдавать прокатные удостоверения.
Лантратова также заявила, что в некоторых компьютерных играх «детям предлагается прийти в школу и расстрелять других детей и учителей», поэтому государству стоит активнее привлекать родителей к повышению компьютерной грамотности.
В ноябре Яна Лантратова представила список игр с «пропагандой ЛГБТ», куда, помимо прочего, попали Assassin's Creed, Apex Legends и Divinity: Original Sin 2. Позже оказалось, что депутат при его составлении просто использовала статью из Сети.
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