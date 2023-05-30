Третий сезон медиалиги Fonbet по CS:GO пройдёт с 12 по 18 июня

Организаторы Fonbet Media eLeague по Counter-Strike: Global Offensive анонсировали третий сезон шоу-турнира, в котором традиционно выступят смешанные команды из киберспортсменов, стримеров и других известных личностей.
Призовой фонд на этот раз будет увеличен до 2 млн рублей, а сам ивент пройдёт с 12 по 18 июня. Решающие матчи вновь примет арена Colizeum в Москве.
Среди участников будут как уже знакомые по прошлым сезонам, так и новые лица: киберспортивный комментатор Алексей PCH3LK1N, стримеры AhriNyan и QUICKHUNTIK, про-игроки Алмаз almazer Ассадулин и Анна Ant1ka Ананикова, а также многие другие.
Фото: Fonbet
Составы команд и расписание будут объявлены во время жеребьёвки 5 июня — её, как и все матчи турнира, можно будет бесплатно посмотреть на Twitch-канале лиги.
В первых двух сезонах победу одержали коллективы киберспортсмена Рустема mou Телепова, хотя это были абсолютно разные составы.
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