«Её будто школьник сделал»: Digital Foundry раскритиковала портативную консоль от Sony
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Эксперты из Digital Foundry обсудили анонс новой портативной консоли Project Q от компании Sony — с её помощью геймеры смогут передавать изображение с основной PlayStation5.
Прежде всего критике подвергся дизайн устройства. Консоль сравнили с PSP и PS Vita, отметив, что у нового девайса нет «той элегантности».
Её будто школьник сделал. Он подумал — а что, если приделать экран к контроллеру от PlayStation? А потом просто нарисовал эскиз в блокноте.
Журналисты также отметили, что пока не понимают предназначение консоли — по их мнению, Sony ничем не привлекла потенциальных покупателей.
Им стоило показать, как это работает. Зачем это нужно, зачем вы это сделали? В этом и суть — Sony не показала ничего.
Также Digital Foundry отмечает, что консоль, видимо, сможет работать без подзарядки лишь 3–4 часа.
Sony анонсировала Project Q на презентации PlayStation Showcase 2023. Дата выхода, цена и другие детали о портативной консоли пока неизвестны.
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