Представлены трейлер и подробности Silent Hill: Ascension
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Студия Genvid представила кинематографический трейлер и подробности о геймплее своей игры Silent Hill: Ascension, релиз которой должен состояться до конца года.
По словам авторов, сюжет нового Silent Hill покажет несколько историй, которые будут разворачиваться в разных уголках планеты. Игроки смогут вместе влиять на происходящее.
Действия миллионов определят исход событий. Кто из персонажей выживет к финалу? Будут ли те, кто остался проклят или был искуплён? Даже создатели проекта не знают, чем закончится Silent Hill: Ascension.
Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Genvid.
Основной фокус планируется сделать на проработке персонажей, захватывающей атмосферы, а также звукового и визуального оформления.
Silent Hill: Ascension в жанре интерактивного сериала должна выйти до конца 2023 года. Ожидается, что это будет мультиплеер, в котором сюжет будущих эпизодов станут определять действия игроков.
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