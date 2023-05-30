Представлены трейлер и подробности Silent Hill: Ascension

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Студия Genvid представила кинематографический трейлер и подробности о геймплее своей игры Silent Hill: Ascension, релиз которой должен состояться до конца года.

По словам авторов, сюжет нового Silent Hill покажет несколько историй, которые будут разворачиваться в разных уголках планеты. Игроки смогут вместе влиять на происходящее.

Действия миллионов определят исход событий. Кто из персонажей выживет к финалу? Будут ли те, кто остался проклят или был искуплён? Даже создатели проекта не знают, чем закончится Silent Hill: Ascension.

Видео доступно на YouTube-канале GameSpot. Права на видео принадлежат Genvid.

Основной фокус планируется сделать на проработке персонажей, захватывающей атмосферы, а также звукового и визуального оформления.

Silent Hill: Ascension в жанре интерактивного сериала должна выйти до конца 2023 года. Ожидается, что это будет мультиплеер, в котором сюжет будущих эпизодов станут определять действия игроков.