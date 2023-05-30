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В турецком PS Store резко увеличили цену предзаказа Assassin's Creed Mirage

В турецком PS Store резко увеличили цену предзаказа Assassin's Creed Mirage
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Пользователи обратили внимание, что разработчики игры Assassin's Creed Mirage изменили её стоимость в турецкой версии магазина PlayStation Store.

Цены на обе версии увеличились более чем в два раза:

  • стандартное издание Assassin’s Creed: Mirage — 899 лир (было 449 лир);
  • расширенное издание Assassin’s Creed: Mirage — 1049 лир (было 499 лир).

Если переводить в российскую валюту, цена предзаказа обычной копии игры изменилась с 2 тысяч на 3,6 тысячи рублей.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября 2023 года на всех основных платформах — ПК, PlayStation 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S. При этом новой игры от Ubisoft не будет в Steam, а будет доступна только в Epic Games Store (в российском регионе релиз недоступен).

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