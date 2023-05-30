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Московский суд подтвердил законность штрафа Apple на 1,2 млрд рублей

Московский суд подтвердил законность штрафа Apple на 1,2 млрд рублей
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Арбитражный суд Москвы отклонил исковое заявление компании Apple об отмене штрафа от Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) в размере 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт суда.

В июле прошлого года ФАС сообщила, что намерена привлечь Apple к административной ответственности — причиной стало злоупотребление положением на рынке приложений для iOS. Регулятор посчитал, что Apple с помощью AppStore ограничивает свободу разработчиков, что повышает цены на их продукцию.

В начале 2023 года компании был назначен оборотный штраф в размере 1,2 млрд рублей — ранее предполагалось, что он составит 0,01–0,15% от годовой выручки компании в России. Apple также получила предупреждение за отсутствие вариантов оплаты товаров в AppStore через внешние ссылки.

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