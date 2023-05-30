«Она поглотит вас на сотни, если не на тысячи часов»: критики в восторге от Diablo 4

Ровно за неделю до релиза Diablo 4 ведущие игровые издания опубликовали свои обзоры новой игры от Blizzard. Средняя оценка критиков на OpenCritic составила 89 баллов из 100.

По большей части рецензенты отмечают, что новая игра соответствует духу серии, но в то же время учла ошибки прошлых частей и стала прекрасным развитием франшизы. К плюсам проекта чаще относят качественный сюжет и удачную подачу игрового процесса, присущую играм Diablo.

Фото: Opencritic

Оценки от известных игровых изданий:

IGN — 9 из 10;

GamesRadar+ — 5 из 5;

GameSpot — 8 из 10;

GamingTrend — 10 из 10;

PCGamesN — 10 из 10;

PlayStation Universe — 8 из 10.

Специалисты оценили стремление разработчиков сохранить дух серии. Diablo 4 может быть достаточно сложной и долгой, но проблемой это почти никто не считает — в числе таких обозреватель GamesRadar+:

Я потратил почти 100 часов своей жизни на Diablo 4 и смог едва почувствовать всю глубину того, что может предложить игра — поэтому я не собираюсь останавливаться.

При этом некоторые, как Рон Бюрк из GamingTrend, отмечают, что новая Diablo выглядит достаточно перспективно, чтобы привлечь не только фанатов франшизы.

Diablo 4 — это масштабный сдвиг в серии, переход к более инклюзивному и открытому миру, который одинаково привлекателен для новых игроков и для вернувшихся ветеранов. Сложность смешивается с гибкостью, чтобы создать игру, которая обязательно поглотит вас на сотни, если не на тысячи часов.

Diablo 4 выйдет 6 июня 2023 года на ПК и консолях. В России официального релиза не планируется.