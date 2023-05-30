«Герои не уходят, они перезаряжаются»: Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса
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Арнольд Шварценеггер в рамках интервью изданию CinemaBlend высказался в поддержку своего коллеги Брюса Уиллиса, который из-за болезни был вынужден завершить карьеру в кинематографе.
Экс-губернатор Калифорнии назвал Уиллиса фантастическим актёром, который долгое время оставался одной из главных звёзд индустрии.
Я всегда буду помнить его как великого актёра и хорошего человека. Понимаю, что в таких обстоятельствах, связанных со здоровьем, ему пришлось уйти на пенсию… Но вообще, вы знаете — мы, герои боевиков, никогда не уходим на пенсию. Герои не уходят, они перезаряжаются.
Шварценеггер и Уиллис играли вместе в первой и второй части «Неудержимых». Недавно Арнольд рассказал, что отказался играть в четвёртом фильме серии.
О болезни Брюса Уиллиса стало известно в марте: актёр страдает от лобно-височной деменции, которая неизлечима.
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