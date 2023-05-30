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«Герои не уходят, они перезаряжаются»: Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса

Арнольд Шварценеггер в рамках интервью изданию CinemaBlend высказался в поддержку своего коллеги Брюса Уиллиса, который из-за болезни был вынужден завершить карьеру в кинематографе.

Экс-губернатор Калифорнии назвал Уиллиса фантастическим актёром, который долгое время оставался одной из главных звёзд индустрии.

Я всегда буду помнить его как великого актёра и хорошего человека. Понимаю, что в таких обстоятельствах, связанных со здоровьем, ему пришлось уйти на пенсию… Но вообще, вы знаете — мы, герои боевиков, никогда не уходим на пенсию. Герои не уходят, они перезаряжаются.

Шварценеггер и Уиллис играли вместе в первой и второй части «Неудержимых». Недавно Арнольд рассказал, что отказался играть в четвёртом фильме серии.

О болезни Брюса Уиллиса стало известно в марте: актёр страдает от лобно-височной деменции, которая неизлечима.