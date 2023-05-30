Авторы российской игры «Смута» рассказали об исторической достоверности в дневнике проекта

Авторы российской игры «Смута» выпустили первый видеоролик в формате дневника, в котором рассказал о роли исторических консультантов в разработке проекта.
Креативный директор студии Cyberia Nova Сергей Русских отметил, что взаимодействие с историками происходит на всех уровнях — при создании костюмов, архитектурных сооружений, постановке сцен и других деталей окружения «Смуты».
В ходе видео консультанты также рассказали о некоторых особенностях того времени, которые получили отражение в игре: например, голод и сильные заморозки, любовь к определённому виду огнестрельного оружия и так далее.
Видео доступно в группе во «ВКонтакте» «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.
Ранее в Сети появилось видео геймплея и слитый ранний билд игры. По информации автора, разработчики «Смуты» закрыли офис в марте 2023 года и прекратили работу над игрой.
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