Последний эпизод сериала «Наследники» посмотрели почти 3 млн человек

Заключительная серия четвёртого сезона шоу «Наследники» на HBO привлекла более 2,9 млн зрителей.

Один из самых протяжённых сериалов HBO стартовал в 2018 году, и теперь авторы приняли решение завершить историю семьи владельцев компаний в сфере СМИ и развлечений.

Зрители высоко оценили последний эпизод и считают «С открытыми глазами» отличным завершением истории. Цифры это только подтверждают, хотя финал «Наследников» уступает таким грандам, как «Ведьмак» или «Одни из нас».

В России «Наследники» официально доступен на сервисе «Амедиатека», однако по какой-то причине серии выходят там чуть позже, чем на HBO — например, сейчас всё ещё недоступны два финальных эпизода, хотя их премьера состоялась 21 и 28 мая соответственно.