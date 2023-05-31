Вышел финальный эпизод «Теда Лассо» — футбольный сериал официально завершён

31 мая на Apple TV+ состоялась премьера 12-го эпизода третьего сезона сериала «Тед Лассо». Серия под названием «Пока! Прощай!» посвящена финальному туру АПЛ — если «Ричмонд» выиграет свой матч, то станет чемпионом Англии.
Последний эпизод третьего сезона должен стать большим финалом всего сериала. К развязке подводит и сюжет шоу: многие персонажи пережили трансформацию собственной личности и стали лучшими версиями себя — как того и добивался невероятно позитивный Тед Лассо.
Ранее о завершении сериала после выхода третьего сезона говорили авторы проекта, включая исполнителя главной роли Джейсона Судейкиса. Однако шоу могут продолжить в формате спин-оффов, выпустив отдельные сериалы про второстепенных героев.
«Тед Лассо» рассказывает о тренере по американскому футболу Теде Лассо, который становится наставником английского клуба «Ричмонд» без какого-либо опыта в европейском футболе. В итоге герой завоёвывает расположение клуба и болельщиков своим невероятным позитивом и оптимистичным взглядом на жизнь.
- 31 мая 2023
-
07:00
- 30 мая 2023
-
23:38
-
20:56
-
20:43
-
20:13
-
19:57
-
19:24
-
18:54
-
18:25
-
18:01
-
17:47
-
17:16
-
16:44
-
16:20
-
15:50
-
15:16
-
14:47
-
14:23
-
14:00
-
13:40
-
13:14
-
12:45
-
12:20
-
11:48
-
11:14
-
10:45
-
10:07
-
09:43
-
08:54
-
08:38
- 29 мая 2023
-
20:27
-
19:58
-
19:26
-
18:49
-
18:22