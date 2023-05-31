Стало известно, кого именно сыграет актёр Дольф Лундгрен в спин-оффе сериала «Ведьмак»

Издание Redanian Intelligence, специализирующееся на «Ведьмаке», раскрыло роль известного по боевикам актёра Дольфа Лундгрена в спин-оффе основного сериала о банде «Крысы».
Согласно информации, Лундгрену досталась роль ведьмака Брехена. В книгах Сапковского он был ведьмаком-изгоем из Школы Кота. Брехен однажды даже встречался с Геральтом. Будет ли нечто подобное в спин-оффе, неизвестно, но Дольф, вероятно, действительно сыграет Брехена.
Что касается других новостей, связанных со спин-оффом, появился и логотип проекта. Он носит название Riff Raff, что можно перевести как «Сброд».
Фото: Redanian Intelligence
Спин-офф расскажет про банду «Крысы», с которой будет непосредственно связана сама Цири. В книгах Сапковского Цири некоторое время была в составе «Крыс».
Пока что у спин-оффа нет даты выхода.
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