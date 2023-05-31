Стратегия Company of Heroes 3 вышла на консолях

Студия Relic выпустила стратегию Company of Heroes 3 на PS5 и Xbox Series. В честь этого разработчики опубликовали релизный трейлер проекта на консолях.

Чтобы сделать геймплей комфортным, авторы проекта разработали для консольных версий особый интерфейс, адаптировали игру под геймпады, ввели тактическую паузу, динамическую карту и многое другое.

Видео доступно на YouTube-канале Company of Heroes. Права на видео принадлежат Relic.

Company of Heroes 3 — стратегия в реальном времени, действие которой разворачивается во времена Второй мировой войны.

Игра вышла на ПК ещё в феврале и получила смешанные отзывы от геймеров, которым не очень понравились многие элементы тайтла. Игру, кстати, так и не перевели на русский язык.