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Педро Паскаль подхватил глазную инфекцию из-за селфи с фанатами «Игры престолов»

Педро Паскаль подхватил глазную инфекцию из-за селфи с фанатами «Игры престолов»
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Актёр Педро Паскаль, известный по сериалам «Игра престолов», «Мандалорец» и The Last of Us, рассказал, что однажды подхватил глазную инфекцию после селфи с фанатами.

Толчок популярности Паскаль получил после роли Оберина Мартелла в четвёртом сезоне «Игры престолов». После выхода сезона фанаты актёра стали чаще фотографироваться с ним и прикладывать пальцы ему на глаза — это отсылка на Оберина из шоу HBO.

Я помню, что раньше из-за успеха «Игры престолов» людям нравилось делать селфи, прикладывая большие пальцы к моим глазам. Сначала я был так рад популярности персонажа в сериале, и я позволял им делать это! А потом я помню, что у меня была небольшая глазная инфекция.

После этого инцидента актёр не позволял чужим людям трогать свои глаза.

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