Nintendo разрешила скачивать купленные игры для Switch в России

С сегодняшнего дня в российском Nintendo eShop произошло небольшое изменение — теперь геймеры из России могут войти в магазин и снова скачивать купленные цифровые версии своих игр из библиотеки. Ранее такой возможности не было.

Также есть возможность настроить ввод пароля при входе и установить основную консоль Nintendo Switch. По факту сам eShop не работает и в него никак не зайти и, например, не посмотреть игры в магазине.

Компания сообщила, что создавать новые учётные записи Nintendo, указав в настройках в качестве страны Россию, нельзя. Платёжная информация, связанная с учётными записями Nintendo, такая как данные кредитной карты или данные учётной записи PayPal, была удалена из соображений безопасности.