Дмитрий Песков рассказал, играет ли президент Путин в видеоигры
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Президент России Владимир Путин посетил культурный центр «Зотов». Во время посещения Глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников узнал у президента, увлекается ли тот видеоиграми.
В ответ Путин пошутил, что не играет по выходным, поскольку предпочитает уделять этому время в будние дни. На его слова отреагировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что не видел играющего президента.
Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него.
Очевидно, фраза президента про то, что он играет, была шуточной. К тому же Путин пошутил именно про будние дни, тогда как большинство уделяют время этому наверняка по выходным.
Возможно, президенту бы понравилась эта стратегия
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