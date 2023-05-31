В России представили Kvadra_T — мощный планшет на отечественной операционной системе

Компания «КНС-Групп», производитель серверов под брендом Yadro, представила планшет Kvadra_T. Гаджет уже можно предзаказать на официальном сайте компании по цене в 39 990 рублей.
Характеристики планшета Kvadra_T
Фото: «КНС-Групп»
Планшет оснащён 8-ядерным процессором ARM с частотой до 2,4 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ планшета составляет 10,9 дюйма, основная камера устройства имеет разрешение 13 МП, фронтальная — 5 МП.
Kvadra_T работает на базе собственной операционной системы Kvadra OS, основанной на открытом коде Android. При этом сервисы Google в планшете не поддерживаются — авторы не хотят использовать «сервисы и службы, которые уже находятся под санкционными ограничениями или потенциально могут попасть под них». В «КНС-Групп» отмечают, что планшет уже поддерживает приложения из отечественного магазина RuStore. Пока неясно, абсолютно ли все программы работают без серьёзных проблем на устройстве.
Kvadra_T производят на заводе Yadro Fab Dubna в Московской области. В компании планируют увеличить производственные мощности для выпуска 1 млн устройств в год. До конца лета «КНС Групп» также собирается выпустить версию планшета на базе ОС «Аврора» для клиентов из корпоративного и государственного секторов.
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