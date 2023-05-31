Blizzard уверена, что запуск Diablo 4 пройдёт без проблем
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Компания Blizzard печально известна своими проблемными запусками онлайн-игр. Подобная история была с Overwatch 2, поэтому многие фанаты наверняка переживали, что подобное случится и с Diablo 4, но, похоже, проблем не ожидается.
По словам Blizzard, на запуске Diablo 4 не будет никаких проблем, а все желающие смогут сразу же начать играть. Обе прошедшие беты проекта значительно помогли подготовиться к релизу.
Судя по отзывам критиков, Diablo 4 действительно получилась отличной игрой. Воспримут ли геймеры проект так же позитивно, узнаем на релизе.
Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры смогут начать играть на четыре дня раньше — 2 июня. В России тайтл официально не выйдет.
Игра ещё не вышла, а геймеры уже недовольны
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