Популярнейший торрент-трекер RARBG внезапно закрылся — после 16 лет работы

31 мая создатели торрент-трекера RARBG объявили о закрытии сайта. В администрации заявили, что последние годы для них были очень тяжёлыми: это и инфляция, и рост цен на содержание серверов, и смерти некоторых участников команды из-за COVID-19. В результате авторы приняли решение полностью завершить работу портала.
RARBG запустился в 2007 году в Болгарии и за последние 16 лет стал самым крупным торрент-сайтом в Европе, а также одним из лидеров во всём мире. На портале публиковали magnet-ссылки и торрент-файлы с новинками кино и сериалов в высоком качестве: от 720р до 4К.
Пока неясно, планируют ли создатели RARBG возрождать свой проект в несколько ином виде. У настолько крупного ресурса наверняка есть преданные фанаты, которые готовы помочь с финансовыми проблемами администрации.
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