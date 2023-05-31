Аль Пачино станет отцом в четвёртый раз — актёру уже 83 года

83-летний актёр Аль Пачино и его 29-летняя девушка Нур Альфаллах ждут ребёнка. Эту радостную новость представитель артиста рассказал изданию The Hollywood Reorter. Любопытный факт: Нур ранее встречалась с фронтменом группы The Rolling Stones Миком Джаггером и легендой Голливуда Клинтом Иствудом.
У Пачино пока трое детей — 33-летняя дочь от Джен Таррант и 22-летние двойняшки Антон и Оливия от Беверли Д’Анджело.
В этом месяце актёр Роберт Де Ниро заявил, что совсем недавно стал отцом седьмого ребёнка. 79-летний артист рассказал об этом в интервью ET Canada, которое было посвящено грядущему фильму «Уикенд с батей».
Как сообщают западные СМИ, матерью ребёнка стала Тиффани Чен — инструктор по боевым искусствам. Она познакомилась с Де Ниро на съёмках фильма «Стажёр» в 2015 году. В прошлом месяце репортёры засняли беременную Чен во время прогулки с артистом.
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