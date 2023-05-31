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Райан Гослинг объяснил, почему он идеальный Кен для фильма «Барби»

Райан Гослинг объяснил, почему он идеальный Кен для фильма «Барби»
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Многие фанаты бренда «Барби» считают, что 42-летний Райан Гослинг староват для роли Кена в грядущей экранизации. В ответ на критику Райан заявил, что поклонники не заботятся о Кене и даже не хотят понять этого героя и его архетип. Актёр обратился к фанатам, заявив, что он заботится о Кене так, как никто не может.

Вы никогда о нём не заботились. Вас он никогда не волновал. Барби даже никогда не занималась с Кеном любовью. В этом-то и дело. Если бы ты когда-нибудь действительно заботился о Кене, ты бы знал, что никто не заботится о Кене. Вот почему его история должна быть рассказана.

Райан отметил, что теперь он официальный представитель Кена.

Теперь я его представитель и забочусь о нём. Кен не смог прийти, чтобы получить эту награду, поэтому я здесь, чтобы принять её за него.

«Барби» выйдет в кинотеатрах по всему миру 21 июля 2023 года — одновременно с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана. В России официальной премьеры ждать не стоит.

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