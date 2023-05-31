Вышел большой трейлер новых «Черепашек-ниндзя»

Paramount Pictures поделилась новым большим трейлером мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». В ролике показали, как герои расправляются с преступниками, а также встречу с несколькими мутантами-злодеями, включая небезызвестных Рокстеди и Бибопа.

Новый трейлер мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Ранее стало известно, что в озвучке новых «Черепашек-ниндзя» приняли участие Джеки Чан (Сплинтер), Джон Сина (Рокстеди) и продюсер проекта Сет Роген (Бибоп). За создание мультфильма отвечает Джефф Роу по сценарию, который напишет Брендан О’Брайэн. Ранее Роген в интервью изданию Collider рассказывал, что хотел бы показать, как Черепашки преодолевают подростковый возраст и выходят во взрослую жизнь.

Премьера «Черепашек-ниндзя: Погром мутантов» состоится 4 августа 2023 года.