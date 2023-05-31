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Джонни Депп сломал лодыжку и отложил тур своей рок-группы Hollywood Vampires

Джонни Депп сломал лодыжку и отложил тур своей рок-группы
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Джонни Депп вынужденно отменил продолжение американского тура своей музыкальной группы Hollywood Vampires. Во всём виноват перелом лодыжки. Артист сообщил о травме в своих соцсетях.

Всё началось с небольшого разрыва, но где-то между Каннами и Королевским Альберт-Холлом стало скорее хуже, чем лучше. Несколько медиков настоятельно рекомендовали мне пока избегать любой физической активности, поэтому, к сожалению, я не могу путешествовать.

Депп расстроен из-за перелома, но он планирует как следует отдохнуть, чтобы «все четыре вампира могли показать всё, что в их силах, в грядущем турне».

Напомним, помимо Деппа, в группе Hollywood Vampires играют легендарный шок-рокер Элис Купер и Джо Перри из Aerosmith.

В Каннах Депп признался, что ему уже всё равно, что происходит в Голливуде:
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