Джонни Депп сломал лодыжку и отложил тур своей рок-группы
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Джонни Депп вынужденно отменил продолжение американского тура своей музыкальной группы Hollywood Vampires. Во всём виноват перелом лодыжки. Артист сообщил о травме в своих соцсетях.
Всё началось с небольшого разрыва, но где-то между Каннами и Королевским Альберт-Холлом стало скорее хуже, чем лучше. Несколько медиков настоятельно рекомендовали мне пока избегать любой физической активности, поэтому, к сожалению, я не могу путешествовать.
Депп расстроен из-за перелома, но он планирует как следует отдохнуть, чтобы «все четыре вампира могли показать всё, что в их силах, в грядущем турне».
Напомним, помимо Деппа, в группе Hollywood Vampires играют легендарный шок-рокер Элис Купер и Джо Перри из Aerosmith.
В Каннах Депп признался, что ему уже всё равно, что происходит в Голливуде:
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