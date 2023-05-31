Легендарный сериал «Офис» получит новый ремейк

Американский ремейк британского сериала «Офис» с харизматичными Стивом Кареллом, Рэйном Уилсоном, Джоном Красински, Дженной Фишер и другими артистами давно стал культовым. Уже известно, что легендарное юморное шоу получит ещё одну итерацию — в этот раз со знаменитой комиком и актрисой Фелисити Уорд в главной роли.

Фелисити сыграет Ханну Говард — женскую версию Майкла Скотта. Как и Скотт, героиня будет управлять офисом филиала бумажной компании. Только теперь она называется не Dunder Mifflin, а Flinley Craddick.

Фелисити Уорд

Фото: Roberto Ricciuti/Getty Images

По сюжету филиал Flinley Craddick хотят закрыть после пандемии COVID-19. И Ханна приложит все усилия, чтобы сохранить свой офис.

Это будет уже 13-я по счёту итерация «Офиса». Культовое шоу уже пересняли несколько стран, включая Германию, Францию и Финляндию. Новую версию начнут снимать в июне в Сиднее. За постановку отвечают Amazon Prime и BBC Studios.