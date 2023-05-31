«Братья Супер Марио» стал вторым самым кассовым мультфильмом в истории
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Мультфильм «Братья Супер Марио» пододвинул первое «Холодное сердце» и стал вторым самым кассовым анимационным фильмом в истории. Нашумевшее приключение про усатого водопроводчика заработало в мировом прокате более $ 1,288 млрд.
Новое приключение Марио может стать самым кассовым мультфильмом в истории, если соберёт более $ 1,453 млрд. Столько заработало «Холодное сердце 2», став самой коммерчески успешной анимационной лентой.
Десять самых кассовых мультфильмов в истории
- «Холодное сердце 2» — $ 1,453 млрд
- «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,288 млрд
- «Холодное сердце» — $ 1,284 млрд
- «Суперсемейка 2» — $ 1,242 млрд
- «Миньоны» — $ 1,157 млрд
- История игрушек 4» — $ 1,073 млрд
- «История игрушек 3» — $ 1,068 млрд
- «Гадкий я 3» — $ 1,032 млрд
- «В поисках Дори» — $ 1,025 млрд
- «Зверополис» — $ 1,002 млрд
«Братья Супер Марио в кино» адаптирует сюжет игр серии Super Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогают его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства. Недавно мультфильм вышел и в онлайне.
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