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«Братья Супер Марио» стал вторым самым кассовым мультфильмом в истории

«Братья Супер Марио» стал вторым самым кассовым мультфильмом в истории
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Мультфильм «Братья Супер Марио» пододвинул первое «Холодное сердце» и стал вторым самым кассовым анимационным фильмом в истории. Нашумевшее приключение про усатого водопроводчика заработало в мировом прокате более $ 1,288 млрд.

Новое приключение Марио может стать самым кассовым мультфильмом в истории, если соберёт более $ 1,453 млрд. Столько заработало «Холодное сердце 2», став самой коммерчески успешной анимационной лентой.

Десять самых кассовых мультфильмов в истории

  1. «Холодное сердце 2» — $ 1,453 млрд
  2. «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,288 млрд
  3. «Холодное сердце» — $ 1,284 млрд
  4. «Суперсемейка 2» — $ 1,242 млрд
  5. «Миньоны» — $ 1,157 млрд
  6. История игрушек 4» — $ 1,073 млрд
  7. «История игрушек 3» — $ 1,068 млрд
  8. «Гадкий я 3» — $ 1,032 млрд
  9. «В поисках Дори» — $ 1,025 млрд
  10. «Зверополис» — $ 1,002 млрд

«Братья Супер Марио в кино» адаптирует сюжет игр серии Super Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогают его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства. Недавно мультфильм вышел и в онлайне.

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