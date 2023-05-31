«Братья Супер Марио» стал вторым самым кассовым мультфильмом в истории

Мультфильм «Братья Супер Марио» пододвинул первое «Холодное сердце» и стал вторым самым кассовым анимационным фильмом в истории. Нашумевшее приключение про усатого водопроводчика заработало в мировом прокате более $ 1,288 млрд.

Новое приключение Марио может стать самым кассовым мультфильмом в истории, если соберёт более $ 1,453 млрд. Столько заработало «Холодное сердце 2», став самой коммерчески успешной анимационной лентой.

Десять самых кассовых мультфильмов в истории

«Холодное сердце 2» — $ 1,453 млрд «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,288 млрд «Холодное сердце» — $ 1,284 млрд «Суперсемейка 2» — $ 1,242 млрд «Миньоны» — $ 1,157 млрд История игрушек 4» — $ 1,073 млрд «История игрушек 3» — $ 1,068 млрд «Гадкий я 3» — $ 1,032 млрд «В поисках Дори» — $ 1,025 млрд «Зверополис» — $ 1,002 млрд

«Братья Супер Марио в кино» адаптирует сюжет игр серии Super Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогают его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства. Недавно мультфильм вышел и в онлайне.