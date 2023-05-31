Арнольд Шварценеггер проехался на танке по автомобилю Mercedes-Benz

Арнольд Шварценеггер недавно в шутку занял должность «Директора по экшену» в Netflix. В честь этого забавного события онлайн-кинотеатр выпустил ролик, в начале которого Железный Арни подъезжает к офису компании на танке, превратив в кучу металла автомобиль марки Mercedes-Benz. Знаменитый актёр и культурист признался, что в ролике танк вёл не обученный водитель, а лично он.

Шварценеггер отметил, что он водил этот танк, когда служил в австрийской армии.

Я водил именно этот танк, когда мне было 18 лет, и я служил в австрийской армии. Много лет спустя мне посчастливилось привезти его в США.

Ролик с Арнольдом Шварценеггером и его танком

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Арнольд Шварценеггер в рамках интервью изданию CinemaBlend высказался в поддержку своего коллеги Брюса Уиллиса, который из-за болезни был вынужден завершить карьеру в кинематографе.