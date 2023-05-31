Diablo 4 опять скрыли в российском Battle.net

Сегодня вечером пользователи Battle.net из России обратили внимание на то, что в лаунчере сервиса больше не отображается страница игры Diablo 4. Пользователи отмечают, что утром она была доступна. Это значит, что в сервисе российские геймеры не могут купить новое ролевое приключение.
Кроме того, купленную Diablo 4 на российских аккаунтах Battle.net запустить не выйдет. Выходит, что наличие игры в сервисе ранее — это был баг системы.
Фото: Battle.net
Недавно Blizzard заявила, что на запуске Diablo 4 не будет никаких проблем, а все желающие смогут сразу же начать играть. Обе прошедшие беты проекта значительно помогли подготовиться к релизу.
Diablo 4 выходит 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры смогут начать играть на четыре дня раньше — 2 июня. В России тайтл официально не выйдет.
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