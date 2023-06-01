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Файтинг Street Fighter 6 будет защищён антипиратской защитой Denuvo

Файтинг Street Fighter 6 будет защищён антипиратской защитой Denuvo
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Capcom активно защищает свои игры антипиратской защитной системой Denuvo с 2017 года и не собирается останавливаться. Компания снабдит защитой свежий файтинг Street Fighter 6.

Упоминание Denuvo нашли в Steam. Геймеры очень не любят эту систему, поскольку она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК. А особенно сильно её не любит хакерша под ником EMPRESS, которая наверняка возьмётся за удаление системы из файтинга.

Фото: Steam DB

Street Fighter 6 — новая часть культовой франшизы, которая стала масштабнее, красочнее и лучше. Игра предложит ростер из большого количества героев: как знакомых, так и совершенно новых.

Релиз Street Fighter 6 состоится 2 июня на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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