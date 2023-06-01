Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Утекло 10 минут геймплея The Crew Motorfest

Утекло 10 минут геймплея The Crew Motorfest
Комментарии

Кому-то нужно явно предостеречь Ubisoft от утечек. Ещё в начале года в Сети оказались скриншоты гоночной игры The Crew Motorfest, а на днях появился полноценный геймплей.

В утёкшем ролике можно посмотреть на игровой процесс. Видео длится 10 минут. Судя по пометкам в ролике, записывался геймплей с PS5.

Видео доступно на YouTube-канале Istives padilha. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Действие игры будет происходить на Гавайях. Во время разработки авторы используют движок Snowdrop, на котором работают The Division и Mario + Rabbids.

Релиз The Crew Motorfest состоится в этом году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. При этом на ПК игра будет доступна только через Ubisoft Connect и Epic Games Store.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023