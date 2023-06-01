«Джон Уик 4» официально выйдет в онлайне в России 13 июня

«Кинопоиск» объявил, что уже 13 июня в сервисе выйдет боевик «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли. Во время анонса выхода ленты в онлайне точной даты не было, но сейчас она появилась.

«Джон Уик 4» — четвёртая часть известной франшизы про наёмного убийцу Джона Уика, которого сыграл Киану Ривз. Новая часть рассказывает о том, как отошедший от дел Уик бросает вызов новым соперникам в лице преступных кланов.

Напомним, «Джон Уик 4» официально вышел в кинотеатрах России, поскольку Lionsgate продала права на прокат фильма в стране. Лента собрала отличные отзывы от критиков и зрителей, а фанаты уже ждут пятую часть, в которой вновь увидят любимого Киану Ривза в образе безжалостного убийцы Уика.