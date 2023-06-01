Нейросеть дорисовала задние фоны популярных мемов

Пользователь «Твиттера» Евгений Кузьмин показал, как с помощью новой версии фотошопа он как бы «доделал» задние планы популярных мемов. Работы получились интересные.

В свою подборку Евгений взял мемы с мужчиной и его сыном, танцующим парнем, мужчиной в доме, который не рад гостям, мальчиком с сигаретой и другие.

Фото: Евгений Кузьмин

Фото: Евгений Кузьмин

Фото: Евгений Кузьмин

Фото: Евгений Кузьмин

Фото: Евгений Кузьмин

Фото: Евгений Кузьмин

Фото: Евгений Кузьмин

В комментариях аудитория приняла такие мемы положительно, поскольку с помощью фотошопа можно представить, как бы выглядел задний план, который не попал в ракурс камер.

Новая версия фотошопа от компании Adobe использует нейросеть с функцией Generative Fill, которая дорисовывает объекты, исходя из одного объекта в кадре. По его подобию генерируется окружение: оно наполняется деталями и различными интересными элементами.