Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» может собрать $ 150 млн за первые выходные

Совсем скоро состоится премьера мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» — продолжения нашумевшей картины «Человек-паук: Через вселенные». Аналитики считают, что за первые выходные лента соберёт около $ 100 млн только в США — это почти в три раза больше, чем сборы в первый уикенд оригинального мультфильма.
Что касается мировой кассы за первые выходные, то она должна составить около $ 150 млн. Это чуть больше трети общих сборов первой части — они в 2018 году составили $ 384 млн.
Аналитики также считают, что на сборы «Паутины вселенных» никак не повлияет вышедшая на прошлой неделе «Русалочка» — аудитория этих проектов серьёзно разнится, считают эксперты. В целом кассе сиквела наверняка помогут восторженные отзывы от критиков, которые называют мультфильм Sony Pictures одним из лучших произведений в жанре.
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