Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джереми Реннер занимается на тренажёре после страшного инцидента со снегоуборочной машиной

Джереми Реннер занимается на тренажёре после страшного инцидента со снегоуборочной машиной
Аудио-версия:
Комментарии

В начале января известный актёр Джереми Реннер попал в страшный инцидент со снегоуборочной машиной, который чуть не стоил ему жизни. К счастью, всё обошлось, а актёр постепенно приходит в норму.

Реннер опубликовал в социальных сетях ролик со своей активной тренировкой с тренажёрами. Актёр продолжает приводить себя в порядок. Он также поблагодарил всех фанатов, которые оказывали ему поддержку с начала года.

Иногда я чувствую себя лучше, сильнее, гибче, с меньшей болью. Я просто в восторге от того, что у меня есть любовь, радость и возможность двигаться вперёд по жизни. Прогресс обеспечивает жизнеспособность.

В ходе инцидента во время уборки снега Реннер хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи говорили об очень тяжёлом состоянии актёра — он сломал восемь рёбер, также ему разорвало лёгкое и проткнуло печень. Однако в итоге Реннер смог пойти на поправку без серьёзных проблем.

Актёр явно идёт на поправку
Видео
Джереми Реннер впервые пробежался после трагедии со снегоуборочной машиной
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023