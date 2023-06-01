Джереми Реннер занимается на тренажёре после страшного инцидента со снегоуборочной машиной
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В начале января известный актёр Джереми Реннер попал в страшный инцидент со снегоуборочной машиной, который чуть не стоил ему жизни. К счастью, всё обошлось, а актёр постепенно приходит в норму.
Реннер опубликовал в социальных сетях ролик со своей активной тренировкой с тренажёрами. Актёр продолжает приводить себя в порядок. Он также поблагодарил всех фанатов, которые оказывали ему поддержку с начала года.
Иногда я чувствую себя лучше, сильнее, гибче, с меньшей болью. Я просто в восторге от того, что у меня есть любовь, радость и возможность двигаться вперёд по жизни. Прогресс обеспечивает жизнеспособность.
В ходе инцидента во время уборки снега Реннер хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи говорили об очень тяжёлом состоянии актёра — он сломал восемь рёбер, также ему разорвало лёгкое и проткнуло печень. Однако в итоге Реннер смог пойти на поправку без серьёзных проблем.
Актёр явно идёт на поправку
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