Раскрыты причины провала Redfall

Вышедшая в начале мая Redfall стала одной из самых худших игр этого года. О том, почему так произошло, рассказало издание Bloomberg и журналист Джейсон Шрайер.
Издание выяснило, что разработка проекта стартовала в 2018 году, когда Zenimax, которая владеет Bethesda, думала о том, чтобы объединиться с другой компанией и стать её частью. В то время в компании требовали игры-сервисы, чтобы получать прибыль и с донатов игроков. Совпало так, что Arkane, разработавшая шутер, хотела сделать что-то для массовой аудитории. В итоге команда остановилась на сеттинге про вампиров.
Основная проблема Redfall — у неё никогда не было чёткого видения. Команда просто хотела сделать какой-нибудь мультиплеерный проект, но чёткого плана не было. Это и погубило проект.
После того как Microsoft купила Bethesda, в Arkane надеялись, что корпорация может отменить Redfall или, что ещё лучше, позволить им перезапустить её как однопользовательскую игру в привычном стиле команды. Вместо этого Microsoft решила не вмешиваться. Более того, в то время у Arkane была утечка кадров, которая тоже негативно сказалась на разработке.
Люди, игравшие в шутер в 2021 году, оказались удивлены, что к 2023-му ничего особо не изменилось, хотя обычно всё происходит наоборот.
Redfall доступна на ПК и Xbox Series.
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