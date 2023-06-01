С актёра Арми Хаммера сняли обвинения в сексуальном насилии

С актёра Арми Хаммера, наиболее известного по ролям в картинах «Агенты А.Н.К.Л.» и «Социальная сеть», сняли обвинения в сексуальном насилии и харассменте. Об этом сообщил офис окружного прокурора Лос-Анджелеса.
Прокуратура приняла решение не возбуждать против артиста дело, потому что по нему недостаточно доказательств.
Мы несём этическую ответственность за предъявление обвинений. Мы выдвигаем их только в тех случаях, которые мы можем доказать вне всяких сомнений.
В начале 2021 года Хаммера обвинила в сексуальном насилии его бывшая девушка Эффи Ангелова. Примерно в это же время в соцсетях всплыли скриншоты переписки Хаммера с разными девушками, которым он рассказывал о своих сексуальных фантазиях, среди которых был намёк на изнасилование.
В феврале этого года Хаммер в одном из интервью признался, что в детстве подвергся насилию со стороны пастора церкви, которую посещала его семья.
После снятия обвинения Арми в своих соцсетях публично поблагодарил окружного прокурора и заявил, что он готов начать трудный процесс возвращения к нормальной жизни.
Я очень благодарен окружному прокурору за проведение тщательного расследования и за моё оправдание.
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