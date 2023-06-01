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Съёмки второго сезона The Last of Us надеются начать в конце 2023 года

Съёмки второго сезона The Last of Us надеются начать в конце 2023 года
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Актриса Белла Рэмзи рассказала, что второй сезон сериала The Last of Us выйдет более мрачным, чем первый, а производство продолжения стартует в конце этого года.

Производство второго сезона стартует уже в конце этого года. Он более мрачный. Это действительно история о мести и продолжение первого сезона об опасностях безусловной любви.

В марте Белла утверждала, что продолжение постапокалиптической драмы начнут снимать в этом году или в начале 2024-го. По её мнению, сама премьера второго сезона состоится не раньше 2024 года, а может, и в 2025-м.

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Премьера первого сезона сериала The Last of Us состоялась в январе этого года. Шоу тепло приняли и критики, и фанаты оригинальной игры, и те, кто не был знаком с нашумевшей игрой студии Naughty Dog.

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