Ким Кэтролл вернётся к роли Саманты в продолжении «Секса в большом городе»

Актриса Ким Кэтролл снова сыграет Саманту Джонс. Героиня появится в финале второго сезона шоу «И просто так» — это продолжение культового сериала «Секс в большом городе». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Variety.

По сюжету спин-оффа Саманта переехала жить в Лондон. Она появится всего в одной сцене в формате камео. Женщина будет разговаривать по телефону с Кэрри Брэдшоу, которую продолжает играть Сара Джессика Паркер. По данным Variety, сцену разговора уже отсняли в марте в Нью-Йорке. При этом Ким Кэтролл даже не встречалась с шоураннером проекта Патриком Кингом и с коллегами по съёмочной площадке.

По данным Variety, появление Кэтролл в роли Саманты в сериале пока не означает, что героиня будет фигурировать в сериале «И просто так» в будущем. Ещё в 2016 году Ким заявила, что она больше никогда не будет играть Саманту. Это заявление спровоцировало конфликт актрисы с Сарой Джессикой Паркер.

Первый сезон «И просто так», который рассказывает о жизни трёх подруг, которым около 50 лет, вышел на HBO Max в 2021 году. Премьера второго сезона намечена на 22 июня.